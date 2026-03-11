Μητσοτάκης: «Ομόφωνα ο Αντετοκούνμπο στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Κυβέρνησης για την επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με μήνυμά του στο «Χ» για την επιλογή του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς για το βραβείο που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη!».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 11, 2026

Την Τρίτη (10/03) η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, αποκάλυψε τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής συμβολής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

Όπως δήλωσε η Ρομπέρτα Μετσόλα, «η Ευρώπη οικοδομείται ανέκαθεν από τους ανθρώπους της που γεφυρώνουν διαφορές, σπάνε τείχη, ανατρέπουν δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να εορταστεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν στην οικοδόμησή της».