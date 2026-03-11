Euroleague: Νέα ημερομηνία για το Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί

EPA/ABIR SULTAN, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί, ο οποίος είχε αναβληθεί δύο φορές, αρχικά στις 9 Ιανουαρίου και στη συνέχεια στις 3 Μαρτίου.

Η αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική της κανονικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τρίτη 17 Μαρτίου στη Σόφια. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργάνωσης, το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα και θα διεξαχθεί στο Arena 8888, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Hapoel IBI Tel Aviv και της Paris Basketball, ο οποίος είχε αναβληθεί στις 9 Ιανουαρίου και στις 3 Μαρτίου 2026, έχει επαναπρογραμματιστεί.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί πλέον την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με προγραμματισμένη έναρξη στις 17:00 τοπική ώρα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, στο Arena 8888».