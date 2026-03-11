Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς των «φίνων κοριτσιών» στη Γλυφάδα

Onsports Team

Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Γλυφάδα.

Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του «τριφυλλιού» βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση, καθώς διεκδικεί την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του στη διοργάνωση. Ο πρώτος τελικός με τη Βαλεφόλια είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί απόψε, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στη Γλυφάδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι τα εισιτήρια για τον δεύτερο τελικό τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθειά της για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη διάθεση των εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών στην Αθήνα.

Τα «φίνα κορίτσια» υποδέχονται τη Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας» για τη ρεβάνς του ευρωπαϊκού τελικού.

*Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν κανονικά και θα σταλεί πρόκληση στους κατόχους με την οποία θα εισέλθουν στο γήπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να κλείσουν τη θέση τους μέσω της ticketmaster στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/panathinaikos-athens-vs-megabox-group-vallefoglia_sgpl_2147874.html».