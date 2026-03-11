ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν… στροφές Πέλκας και Παβλένκα

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου αναφορικά με την κατάσταση των Δημήτρη Πέλκα και Γίρι Παβλένκα.

Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (15/3), η οποία θα είναι και η τελευταία εντός έδρας υποχρέωση της ομάδας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε rondo. Έπειτα οι παίκτες δούλεψαν σε παιχνίδι με συγκεκριμένες τακτικές οδηγίες, με έμφαση τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Δημήτρης Πέλκας συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ατομικά στο γήπεδο προπονήθηκε και ο Γίρι Παβλένκα, δείχνοντας πως ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει του αγώνα με τους Βοιωτούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησαν θεραπεία. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη (12/3), με προπόνηση που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.