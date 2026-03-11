Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην αντικατάσταση του λάβαρου της κατάκτησης του ευρωπαϊκού του 2000 και πλέον έχει μπει η φωτογραφία με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και την κούπα.

Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το μπάνερ από την κατάκτηση της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω τον Μποντιρόγκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση με τη διαιτησία στη διοργάνωση μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Έτσι τη θέση του πήρε η εμβληματική μορφή του Αλβέρτη, που ήταν και ο αρχηγός του «τριφυλλιού» που σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης.