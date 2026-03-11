Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000
Οnsports Τeam 11 Μαρτίου 2026, 15:52
EUROLEAGUE

Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην αντικατάσταση του λάβαρου της κατάκτησης του ευρωπαϊκού του 2000 και πλέον έχει μπει η φωτογραφία με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και την κούπα. 

Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το μπάνερ από την κατάκτηση της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω τον Μποντιρόγκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση με τη διαιτησία στη διοργάνωση μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Έτσι τη θέση του πήρε η εμβληματική μορφή του Αλβέρτη, που ήταν και ο αρχηγός του «τριφυλλιού» που σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Με Τεντόγλου και Καραλή η Ελλάδα | Η αποστολή
4 λεπτά πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Με Τεντόγλου και Καραλή η Ελλάδα | Η αποστολή
CONFERENCE LEAGUE
Τσέλιε: «Ιστορικός αγώνας, η ΑΕΚ παίζει διαφορετικά από τότε που τη νικήσαμε» - Οι δηλώσεις Μαέφσκι
36 λεπτά πριν Τσέλιε: «Ιστορικός αγώνας, η ΑΕΚ παίζει διαφορετικά από τότε που τη νικήσαμε» - Οι δηλώσεις Μαέφσκι
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Πετάει για Σλοβενία η «Ένωση»
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Πετάει για Σλοβενία η «Ένωση»
EUROLEAGUE
Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»
2 ώρες πριν Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved