Αταμάν: «Κάποιοι θέλουν να μας κερδίζουν στην κανονική διάρκεια, εμείς θέλουμε τους τίτλους»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, δεν κρύφτηκε, κοίταξε μπροστά και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

Αναλυτικά οσα είπε:

Για τον αυριανό αγώνα: «Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχουμε μια νίκη διαφορά και τους κερδίσαμε. Αλλά και γι αυτούς είναι. Παίζουν πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Αύριο πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να έχουμε τη γνωστή ατμόσφαιρα όπως πάντα. Χάσαμε κάποια παιχνίδια στο τέλος, με κάποια σφυρίγματα, αλλά παλέψαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 8 παιχνίδια και κάθε νίκη είναι πολύ σημαντική. Κάθε ήττα θα είναι δύσκολη».

Για τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας: «Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε την ισορροπία. Κερδίσαμε ομάδες που είναι στις υψηλές θέσεις και χάσαμε από ομάδες που είναι πιο κάτω από μας. Είχαμε πολλές αλλαγές στην ομάδα ειδικά στη θέση του σέντερ και στο power forward. Ο Κέντρικ Ναν έχασε 5-6 παιχνίδια και επέστρεψε πίσω κι αυτός δε μας έχει βοηθήσει όλο αυτό να βρούμε την ισορροπία. Αν η ομάδα εμφανιστεί όπως το κύπελλο τότε θα διεκδικήσουμε όλους τους στόχους. Κι αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι στην ομάδα υπάρχουν 7 παίκτες που είναι στην ομάδα εδώ και δυόμισι χρόνια και ότι μετά από την Φενέρμπαχντσε, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Εuroleague βάση της βαθμολογίας. Έχουμε κατακτήσει μία Εuroleague και δύο τίτλους στην Ελλάδα και δε με ενδιαφέρουν τα χάσουμε παιχνίδι κανονικής διάρκειας με ενδιαφέρει αν θα χάσω ένα παιχνίδι στο Final Four.

Ή με νοιάζει όταν χάνουμε όπως με την Παρί με φάουλ που δεν σφυρίχθηκε ή με τη Φενέρμπαχτσε με buzzer-beater. Τώρα είναι σημαντικό η ομάδα να πάρει αυτοπεποίθηση και να παίξει για τους μεγάλους στόχους. Έχει την ικανότητα να φτάσει στους στόχους της. Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της regular season, μερικές ομάδες είναι πολύ χαρούμενες όταν μας κερδίζουν στη regular season, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τον τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου».

Για την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση τόνισε: «Ξέρω ότι ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο πρόεδρος, είμαστε χαρούμενοι να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και θα είμαστε επίσης χαρούμενοι να τον βλέπουμε σε όλους αγώνες. Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Όλοι μας θέλουμε την επιτυχία της ομάδας. Πιστεύω ότι θα είναι παρών σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις κάθε παιχνίδι, οπότε είναι σημαντικό να μένεις επιθετικός πνευματικά και σωματικά και πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία που έχουμε στο κλαμπ θα τη δούμε τον Μάιο και τον Ιούνιο».