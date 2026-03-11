Μονακό: Αυτός θα είναι ο προπονητής στον αγώνα με τον Ολυμπιακό μετά το «διαζύγιο» με Σπανούλη

Onsports Team

Ο Σεργκί Γκλαντίρ θα καθίσει στον πάγκο της Μονακό στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (12/3, 20:00).

Όπως αναφέρει το «bebasket», ο Ουκρανός τεχνικός, όπως είχε συμβεί και στα ματς με τις Σολέ και Ναντέρ, θα αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή και στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Ο Γκλαντίρ, που ανήκε στο προπονητικό επιτελείο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Μονακό και πρώην παίκτης της γαλλικής ομάδας, θα οδηγήσει την ομάδα του Πριγκιπάτου στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.