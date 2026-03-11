Ομάδες

Το ταξίδι της Μπέτις για την Αθήνα ξεκίνησε
11 Μαρτίου 2026, 10:57
EUROPA LEAGUE

Το ταξίδι της Μπέτις για την Αθήνα ξεκίνησε

Η αποστολή των Ισπανών για τη χώρα μας και το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε, με την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι να έχει σημαντικές απουσίες.

Στο δρόμο για την Αθήνα βρίσκεται η αποστολή της Μπέτις η οποία αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για το πρώτο παιχνίδι των «16» του Europa League.

Η ισπανική ομάδα έχει απουσίες ενόψει του αγώνα, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Σοφιάν Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο.

O Μανουέλ Πελεγκρίνι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 18:15, μαζί με έναν παίκτη και στις 19:00 θα προπονηθεί στο ΟΑΚΑ η ομάδα της Ανδαλουσίας.



