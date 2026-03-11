ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Στην Πυλαία οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τάισον και Θυμιάνης

EUROKINISSI

Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ δίνει το «παρών» στην Πυλαία, στηρίζοντας την προσπάθεια του μπασκετικού «Δικεφάλου» στον ευρωπαϊκό «εμφύλιο» με το Περιστέρι, για το FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Στο κλειστό της Πυλαίας βρίσκονται για να στηρίξουν την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χρήστος Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Θυμιάνης.

Οι ποδοσφαιριστές εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η προπόνηση του ποδοσφαιρικού τμήματος πραγματοποιήθηκε το πρωί και βρέθηκαν στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να τους φιλοξενεί στα VIP.

Επίσης, ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και ο Νίκος Βεζυρτζής βρίσκονται κι εκείνοι στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος θα αναλάβει επίσημα την τεχνική ηγεσία από το καλοκαίρι, κάθεται δίπλα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο της ομάδας, παρακολουθώντας το παιχνίδι. Μάλιστα, νωρίτερα ο Τρινκιέρι και ο Μυστακίδης έφτασαν μαζί στο γήπεδο.