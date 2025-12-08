Ομάδες

Stoiximan GBL Top-10: Το 12ο του «Ρόγκα» στην κορυφή (vid)
Οnsports Τeam 08 Δεκεμβρίου 2025, 16:35
Η GBL παρουσίασε τις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι στην κορυφή με το κερασάκι στην τούρτας της «μαγικής» του εμφάνισης.

Τάπες, καρφώματα, buzzer beater και απίθανα τρίποντα συνθέτουν το Top-10 αυτής της εβδομάδας για τη Stoiximan GBL με τον απόλυτο πρωταγωνιστή της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, Νίκο Ρογκαβόπουλο, να είναι στην κορυφή με το 12ο τρίποντο που σημείωσε στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο.



