Super League: Η απόφαση για το πότε θα γίνει το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

Onsports Team

«Κλείδωσε» η ημερομηνία για την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ.

Όπως συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, η εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ αναμένεται να προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2026.

Το «τριφύλλι» είχε ζητήσει αναβολή της πρεμιέρας του στο πρωτάθλημα απέναντι στους «Κρητικούς», για να δώσει βαρύτητα στα παιχνίδια των playoffs του Europa League απέναντι στην Σαμσουνσπόρ τον περασμένο Αύγουστο.

Πρόκειται για τη χρήση του νέου κανονισμού που εισήχθη από τη φετινή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα, κατά τον οποίο κάθε ομάδα που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει την δυνατότητα να ζητήσει την αναβολή ενός αγώνα της Super League πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Αρχικά το παιχνίδι αναμενόταν να οριστεί στις 7 Ιανουαρίου, όμως ο ΟΦΗ στις 3 του ίδιου μήνα αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup.

Τελικά, λόγω έλλειψης ημερομηνιών, αφού ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σε Ευρώπη και Κύπελλο αποφασίστηκε να γίνει στις 4 Μαρτίου, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.