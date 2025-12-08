ΠΑΟΚ - Άρης: Τα σημάδια στο πόδι του Ρόουζ από το μαρκάρισμα του Ιβάνουσετς (pic)

Onsports Team

ΠΑΟΚ - Άρης : Οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων συνεχίζονται με μια φωτογραφία από το σημάδι που άφησε στον Ρόουζ το μαρκάρισμα του Ιβάνουσετς.

Επεισοδιακό ήταν το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης, με τους φιλοξενούμενους να βγάζουν από το ημίχρονο ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία, ενώ οι φωνές συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα από τον Μανόλο Χιμένεθ.

Μία από τις φάσεις που διαμαρτύρονται οι «κιτρινόμαυροι» είναι η προβολή του Ιβάνουσετς πάνω στον Ρόουζ, ζητώντας κόκκινη κάρτα.

Μάλιστα, ο Άρης έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία όπου φαίνεται το σημάδι που άφησε στον μηρό του αμυντικού τους το επικίνδυνο μαρκάρισμα του μέσου του ΠΑΟΚ.

Δείτε τη φωτογραφία: