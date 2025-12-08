COFFEEWAY HOME COMPOSTABLE CAPSULES

Οnsports Τeam

Ο espresso που αλλάζει τους κανόνες - και αφήνει μόνο το άρωμά του πίσω

Η Coffeeway επαναπροσδιορίζει την καθημερινή ιεροτελεστία του espresso, παρουσιάζοντας μια νέα, βιώσιμη εκδοχή της αγαπημένης της σειράς: 100% home compostable κάψουλες που σέβονται το περιβάλλον χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στη γεύση.

Φτιαγμένες από φυσικά, ανανεώσιμα υλικά φυτικής προέλευσης, οι νέες κάψουλες αποδομούνται εύκολα σε κομπόστ στο σπίτι ή στους καφε κάδους της γειτονιάς μας— χωρίς αλουμίνιο, χωρίς PLA, χωρίς περιττό πλαστικό. Αυτό σημαίνει λιγότερα σκουπίδια, λιγότερο περιβαλλοντικό βάρος και έναν espresso που τελειώνει με ελαφρύτερη συνείδηση.

Η Coffeeway, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της οικιακής διαχείρισης απορριμμάτων, χρησιμοποίησε δημιουργικά την HOME COMPOST, την πρώτη πιστοποιημένη κάψουλα για κομποστοποίηση στο σπίτι. Πρόκειται για ένα προϊόν επόμενης γενιάς, αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και καινοτομίας της CAFETEX, μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ στην Ελλάδα και ιδιοκτήτριας της Coffeeway.

Οι νέες κάψουλες έχουν σχεδιαστεί για να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους στο σπίτι και να καταλήγουν στους καφέ κάδους της γειτονιάς μας, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα — χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα στον τρόπο που απολαμβάνεις τον καφέ σου.

Η νέα Love Our Planet συσκευασία κάνει το μήνυμα ξεκάθαρο: ο καλός καφές δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τον πλανήτη. Το πιο σημαντικό όμως βρίσκεται μέσα: το ίδιο blend που γνωρίζεις και αγαπάς — αρωματικός, γεμάτος, ισορροπημένος. Μόνο που τώρα, γίνεται μέρος μιας νέας εποχής στον καφέ.

Coffeeway. Great coffee. Small footprint.