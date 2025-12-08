Παναθηναϊκός: Οι χαμένοι βαθμοί στα τελευταία λεπτά τον έβγαλαν εκτός διεκδίκησης τίτλου

Onsports Team

Σε πέντε από τους 12 αγώνες που έχει δώσει φέτος στη Super League, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί γκολ μετά το 85', χάνοντας 8 πολύτιμους βαθμούς.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου της Super League ο Παναθηναϊκός έχει μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου, καθώς -παρότι χρωστάει τον αγώνα με τον ΟΦΗ- βρίσκεται στο -15 από την κορυφή και τον Ολυμπιακό.

Αυτή η διαφορά έχει προκύψει από τις πολλές απώλειες βαθμών που έχει το Τριφύλλι, με τελευταία στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, όταν και δέχθηκε γκολ με πέναλτι στο 99'.

Μάλιστα, τα λάθη και η έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά των αγώνων είναι το μεγάλο φετινό πρόβλημα του Παναθηναϊκού καθώς έχει συμβεί στα 5 από τα 12 παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα στη Super League.

Και συγκεκριμένα από το 85ο λεπτό και μετά!

Με τον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική στη Λεωφόρο το γκολ του Τζούρισιτς από το πρώτο λεπτό, ισοφαρίστηκε από τον Βέρμπιτς στο 86', με το Τριφύλλι να έχει χάσει πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει νωρίτερα.

Μία εβδομάδα αργότερα, στο ματς με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό», ο Παναθηναϊκός δέχθηκε γκολ ισοφάρισης στο 79’ απ’ τον Παντελίδη και ηττήθηκε 3-2 στο 90’+4’ από το γκολ του Ούγκο Σόουζα.

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», οι «πράσινοι» είχαν το προβάδισμα μέχρι το 90’+2’ και στο συγκεκριμένο λεπτό ισοφαρίστηκε σε 1-1 από τον Ελ Κααμπί.

Το ίδιο συνέβη και στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει από το 0-2, αλλά στο 92’ ο Ντραγκόφσκι μετά την απίστευτη ασυνεννοησία με τον Πάλμερ-Μπράουν έκανε πέναλτι στον Κοϊτά κι ο Γιόβιτς έδωσε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους» με 3-2.

Για να έρθει ο αγώνας της Κυριακής (7/12) με την ΑΕΛ, αφού πρώτα ο Τετέ έχασε το... άχαστο στο 88’ για να κάνει το 1-3, ήρθε το πέναλτι που έκανε ο Μλαντένοβιτς στο 94’ κι έδωσε μέσω του VAR ο Ευαγγέλου, για να κάνει το 2-2 στο 99’ ο Πασάς.

Οι χαμένοι βαθμοί στα 5 παραπάνω παιχνίδια είναι συνολικά 8! Κάτι που σημαίνει πως τώρα ο Παναθηναϊκός θα ήταν γερά μέσα στη μάχη του τίτλου.