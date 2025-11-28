Παναθηναϊκός: Τα 144 λεπτά συμμετοχής του Ταμπόρδα και οι σκέψεις για Γενάρη

Onsports Team

Ο ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε για να γίνει βασικός συνδετικός κρίκος μεσαίας γραμμής και επίθεσης, μετρά πέντε συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή και ακόμη δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.

Κόντρα στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός περιμένει σημαντικές επιστροφές. Ο Τσιριβέγια θα είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητας, σε αντίθεση με το ματς κόντρα στη Στουρμ Γκρατς. Ο Σιώπης επανέρχεται από τιμωρία, ενώ μετά από πάνω από 2 μήνες και για πρώτη φορά επί Ράφα Μπενίτεθ, ο Ντέσερς είναι διαθέσιμος.

Πέρα από τους τραυματισμούς που έχουν μαζευτεί τον τελευταίο καιρό στο «τριφύλλι», υπάρχει και ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα στο ρόστερ: Η περίπτωση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός στα 24 του χρόνια ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, με σκοπό να «φορτωθεί» ένα σημαντικό βάρος: Την πίεση του βασικού δημιουργικού χαφ του Παναθηναϊκού.

Όσο σημαντικός κι αν ήταν στην Πλατένσε, τα δεδομένα στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Με τις προσδοκίες να μην τις έχει εκπληρώσει σε καμία περίπτωση ως τώρα. Ελαφρυντικό γι’ αυτόν η δύσκολη προσαρμογή και φυσικά η συνολική κατάσταση στον Παναθηναϊκό με τις αλλαγές προπονητών. Όμως όποιος κι αν ήταν στον πάγκο των «πράσινων», δεν έδειχνε να τον εμπιστεύεται.

Σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που έχει βρεθεί πίσω στο rotation. Με αποτέλεσμα να μη θεωρείται αξιόπιστη λύση – μέχρι τώρα πάντα – ούτε καν για αλλαγή.

Μέχρι τώρα, ο Ταμπόρδα μετρά 3 συμμετοχές στη League Phase του Europa League, με συνολικό χρόνο 22 λεπτά. Κοινώς μπαίνοντας ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά των τριών πρώτων αγώνων.

Στο Κύπελλο Ελλάδας έχει παίξει και με Athens Kallithea και με Ατρόμητος, μετρώντας 122’ σε αυτά τα δύο ματς. Βρέθηκε στην ενδεκάδα και αντικαταστάθηκε. Συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού δηλαδή, έχει ως τώρα 5 συμμετοχές με μόλις 144 λεπτά στο χορτάρι.

Στη Super League δεν έχει αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο, ενώ ήταν στον πάγκο στις αναμετρήσεις που έγιναν από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα.

Επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ, μάλιστα, έχει αγωνιστεί μόνο στο Κύπελλο με τον Ατρόμητο για 64 λεπτά. Europa League (Μάλμε και Στουρμ Γκρατς), αλλά και στα ματς της Super League με τον Ισπανό στον πάγκο, δεν έχει πατήσει χορτάρι.

Ο Αργεντινός έχει γίνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό για περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Ποσό σημαντικό και σαφώς ως τώρα δεν αποδίδει καθόλου. Είτε αυτό έχει να κάνει με την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της ζωής και της καριέρας του, είτε επειδή οι προπονητές δεν βλέπουν απ’ αυτόν αυτά που θα ήθελαν.

Ο Δεκέμβριος είναι σημαντικός λοιπόν, καθώς ο Ταμπόρδα πρέπει να κάνει το βήμα μπροστά και να δώσει πράγματα στην ομάδα. Διαφορετικά, το ενδεχόμενο δανεισμού του δεν θα αποτελέσει έκπληξη. Όπως φυσικά και η μεταγραφή ποδοσφαιριστή στο «10» στη χειμερινή περίοδο του Ιανουαρίου.