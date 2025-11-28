Volley League: Νικηφόρο πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα του ΟΦΗ

Onsports Team

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-1 σετ στην Κρήτη και επανήλθαν στις νίκες μετά την ήττα τους απ’ τον Μίλωνα.

Με κορυφαίο τον Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός δε δυσκολεύτηκε παρά μόνο για ένα σετ απέναντι στον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι» με 15 βαθμούς ανέβηκαν στην πρώτη θέση της Volley League, ενώ οι Κρητικοί παραμένουν τρίτοι με 9.

Οι γηπεδούχοι πήραν το πρώτο σετ με 25-22, όμως η συνέχεια άνηκε στον Παναθηναϊκό. Η ισοφάρισε ήρθε άνετα με 16-25, ενώ το «πράσινο» προβάδισμα ήρθε με 20-25 για το 1-2.

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, οι δύο ομάδες ήταν κοντά μέχρι τα μέσα του, όταν και το «τριφύλλι» με ένα ξέσπασμα πήρε άνετα τη νίκη με 17-25 για το 1-3.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 16-25, 20-25, 17-25)