Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν»
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 20:13
EUROLEAGUE

Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν»

Το σίριαλ Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται, η απόφαση θα ληφθεί το Σάββατο (29/11) και οι συμπατριώτες του έχουν νέες πληροφορίες αναφορικά με το τι έγινε στο Δ.Σ. της ομάδας του Βελιγραδίου.

Γρίφος η κατάσταση στην Παρτίζαν, μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η άφιξη του σπουδαίου Σέρβου τεχνικού στο Βελιγράδι, σήμανε εξελίξεις καθώς πρέπει να ξεκαθαριστεί το μέλλον του.

Στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή (28/11) δε βρέθηκε λύση και η τελική απόφαση θα ληφθεί το Σάββατο, μετά από νέα επαφή. Οι φίλοι της Παρτίζαν είναι με το μέρος του προπονητή της ομάδας και η κατάσταση θυμίζει… καζάνι που βράζει.

Ο Ζόραν Σάβιτς αποτελεί παρελθόν, με τους Ζάρκο Πάσπαλιε και Μιλένκο Τέπιτς να είναι υποψήφιοι αθλητικοί διευθυντές. Όμως η υπόθεση είναι μάλλον πιο σοβαρή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το nova.rs.

Το σέρβικο Μέσο, αποκάλυψε πως ο Ομπράντοβιτς ζήτησε να παραιτηθεί ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόια Μιχαϊλοβιτς. Χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες, σχετικά με το αν μια τέτοια εξέλιξη θα κρατούσε τον «Ζοτς» στον πάγκο.



