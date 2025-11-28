Κορόνα: «Πρότζεκτ, πλάνο και φιλοδοξία», τα στοιχεία που τον έπεισαν

Onsports Team

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, παρουσιάστηκε μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός στις δηλώσεις που έκανε ως νέος τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού», στάθηκε στο πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και στη φιλοδοξία που υπάρχει στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ευχαριστώ όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η άφιξή μου ήταν καταπληκτική. Ευχαριστώ για τις θερμές ευχές. Βρίσκομαι εδώ με πολύ πάθος, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να δουλέψεις. Και με μεγάλη χαρά θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί με τους συναδέλφους μου. Αποτελεί μια ομαδική εργασία όλο αυτό. Βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να σας ευχαριστήσω. Και τον κύριο πρόεδρο».

Για το τι πρέπει να αλλάξει σταδιακά ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί που πρέπει: «Είμαι εδώ για λίγες μέρες. Το να καταλάβω την βάση είναι σημαντικό. Το τώρα είναι σημαντικό, αλλά κοιτάμε στο μέλλον. Πρέπει να δουλέψουμε. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε παιχνίδι, αποτελέσματα που πρέπει να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να εργαστούμε και το 2027, μπαίνοντας στο καινούριο μας γήπεδο, να κάνουμε όλα όσα είναι δυνατά».

Για τον ακριβή του ρόλο, το τι θέλει να κάνει στον σύλλογο και το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δουλειάς που δεν βλέπει ο κόσμος: «Μεγάλη ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν πίσω από αυτά. Η βασική μας στιγμή είναι αυτή των μεταγραφών. Αλλά για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις δουλειά κάθε μέρα. Να γνωρίσεις καλά την ομάδα, κάθε παίκτη όσο το δυνατόν καλύτερα. Να ξέρεις τον ανταγωνισμό, τους αντιπάλους. Η δουλειά μας πολλές φορές είναι να αποτελούμε ένα μέρος των αποτελεσμάτων. Πολλές φορές αυτά μπορούν να σου αλλάξουν τον τρόπο της σκέψης. Θα πρέπει να δουλέψουμε μεσομακροπρόθεσμα. Να δούμε την ομάδα, να λάβουμε έξυπνες αποφάσεις ώστε να κάνουμε την καλύτερη ομάδα για το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε καθημερινά, αλλά πιστεύω ότι με καθημερινή εργασία θα το πετύχουμε».

Για το κίνητρό του να επιλέξει τον Παναθηναϊκό και να λύσει το συμβόλαιό του με την Βαλένθια: «Ήταν το πρότζεκτ, το πλάνο, η φιλοδοξία του καθενός. 5-6 χρόνια στην Βαλένθια ήταν πολλά, πάρα πολλά. Το πλάνο που ακολουθήσαμε ήταν πολύ φιλόδοξο, πολύ ελκυστικό για έναν επαγγελματία σαν εμένα, με τόσο πάθος. Ένιωσα ότι ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με εκατομμύρια οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ήταν αδύνατο να το αρνηθώ».

Για το πώς οριοθετεί τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή: «Είμαι συνηθισμένος να δουλεύω με αυτό τον τρόπο. Ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να διαχειριστώ αυτές τις καταστάσεις. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε το ποδοσφαιρικό μας τμήμα, την ομάδα μας. Να διαχειριστούμε και την αγορά βεβαίως. Να δημιουργήσουμε μια μοντέρνα και σταθερή λειτουργία, να φέρουμε έσοδα, αλλά να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία σε όλα αυτά, γιατί όπως γνωρίζετε το να είσαι ανταγωνιστικός απαιτεί να φέρνεις χρήματα και έτσι ακριβώς προετοιμαζόμαστε. Και για τα οικονομικά αλλά και για όσα πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα».

Για την προτεραιότητά του και το εάν έχει αρχίσει τις επαφές στο μεταγραφικό σκέλος: «Για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την ποδοσφαιρική περιοχή, δεν γίνεται να το κάνω μόνος μου. Για να κάνουμε αυτή την ομαδική δουλειά πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος με τους συναδέλφους που έχω. Πριν την άφιξή μου δουλεύαμε ήδη, για μένα ήταν εύκολο να έρθουμε σε επαφή και να βρούμε μια καλή χημεία. Ο στόχος μου είναι να κάνω μια καλή δουλειά, με τον Παναθηναϊκό σαν προτεραιότητα».

Για το ότι στην Βαλένθια ο ιδιοκτήτης της ομάδας ήταν μακριά, αλλά και για το ότι στον Παναθηναϊκό μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό: «Δεν είναι η στιγμή να μιλήσω για την Βαλένθια. Αυτή είναι η στιγμή για να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος και έχω μεγάλη όρεξη να δουλέψω. Βρίσκομαι μπροστά στον πρόεδρό μας και λέω ότι είμαι πολύ κοντά στον Στέφανο και δημιουργούμε μια εξαιρετική ομαδική εργασία. Είναι κάτι το οποίο εκτιμώ. Εκτιμώ το γεγονός ότι έχω τον πρόεδρο του συλλόγου τόσο κοντά μου».

Για το ποιος θα είναι ουσιαστικά ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής για τις μεταγραφές και το εάν υπάρχει ήδη ένα πλάνο μεταγραφικής στόχευσης: «Ξεκινώντας από το τελευταίο κομμάτι, πάντα θα κοιτάμε τον ανταγωνισμό. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ομάδα μας και κοιτώντας πάντα το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε. Για το άλλο μέρος του ερωτήματος, πάντα ο σύλλογος είναι ο υπεύθυνος. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, αλλά εκτελούμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τις μεταγραφές, με τον πιο επαγγελματικό τρόπο».

Για την αναδιάρθρωση του τμήματος σκάουτινγκ: «Όπως είπαμε ήδη, βρισκόμαστε εδώ και λίγες ημέρες εδώ. Αξιολογούμε και τον τομέα του σκάουτινγκ και ξαναχτίζουμε κι αυτό το κομμάτι με έναν μοντέρνο και λειτουργικό τρόπο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει».

Για το εάν είναι στόχος η μείωση του ρόστερ και το σε πόσες μεταγραφικές περιόδους θα έχει η ομάδα το ρόστερ που έχουν στο μυαλό τους: «Είναι ντρίμπλα ίσως, αλλά θα πω ότι έχουμε έναν πολύ έντονο Δεκέμβριο, με πολλούς αγώνες. Θα επικεντρωθούμε στους αγώνες αυτούς με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Να πάρουμε τις πιο έξυπνες αποφάσεις. Είναι η στιγμή να επικεντρωθούμε στους αγώνες».

Για το τι θεωρεί ότι απουσιάζει ποδοσφαιρικά από τον Παναθηναϊκό αυτά τα χρόνια: «Η πρώτη μου γνώμη, αφού είδα σε βίντεο κάποιους αγώνες και το τελευταίο παιχνίδι, υποφέραμε στα πρώτα 20 λεπτά. Το Πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο».

Για το τι έχει στο μυαλό του για να πάει ο Παναθηναϊκός μακριά στην Ευρώπη και για το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω στα όσα είπε ο Στέφανος».