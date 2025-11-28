Στο Telekom Center Athens η πιο «καυτή» και θορυβώδης ατμόσφαιρα

Onsports Team

Για ακόμη μία αγωνιστική της Euroleague, η έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR αναδείχθηκε η πιο θερμή έδρα της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω το Κάουνας και το Βελιγράδι.

Το Telekom Center Athens έχει μια αύρα ετών, ένα ξεχωριστό legacy ως η καλύτερη και πιο δυναμική έδρα της Ευρώπης. Για την 13η αγωνιστική της Euroleague, τα ντεσιμπέλ ήρθαν να αποδείξουν αυτή τη φήμη, ως μια ξεκάθαρη πραγματικότητα.

To Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν, ήταν sold out. Πέρα απ’ αυτό όμως, αποδείχθηκε και το πιο θορυβώδες ματς αναφορικά με τη φωνή του κόσμου. Τα ντεσιμπέλ που μετρήθηκαν στην έδρα των «πράσινων», έφτασαν τα 108,7.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η αρένα της Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 108,6 ντεσιμπέλ από το ματς με την Μπασκόνια. Στην τρίτη θέση έμεινε το παιχνίδι του Βελιγραδίου, με τον Ερυθρό Αστέρα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Εκεί τα ντεσιμπέλ έφτασαν τα 106,1.