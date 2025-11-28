Δεν βρέθηκε λύση στη συνάντηση Παρτίζαν – Ομπράντοβιτς, νέα επαφή το Σάββατο

Onsports Team

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε στάση στην πρώτη συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. της Σερβικής ομάδας και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο – Τέλος ο Ζόραν Σάβιτς.

Το σίριαλ Ζέλικο Ομπράντοβιτς, συνεχίζεται στη Σερβία. Το ραντεβού του Δ.Σ. της Παρτίζαν με τον κορυφαίο προπονητή, δεν άλλαξε τη στάση του και τη διάθεσή του να παραιτηθεί. Παραίτηση την οποία η ομάδα του Βελιγραδίου δεν έκανε δεκτή.

Σε αυτή την συνάντηση έγιναν προσπάθειες να λυθούν τα όποια ζητήματα υπάρχουν και να δοθούν διαβεβαιώσεις στον Ομπράντοβιτς. Όμως εκείνος ως τώρα δεν έχει αλλάξει τη στάση και την απόφασή του.

Έτσι το ραντεβού ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, όμως το θέμα δεν τελείωσε. Όπως αναφέρουν στη Σερβία οι δύο πλευρές θα έχουν νέα συνάντηση το Σάββατο το πρωί, όπου και θα ξεκαθαρίσει οριστικά το αν μεταπειστεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου.

Από εκεί και πέρα, ανακοινώθηκε η απομάκρυνση του Ζόραν Σάβιτς από το ρόλο του αθλητικού διευθυντή τον οποίο κατείχε από το 2021.