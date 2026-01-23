Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)
Δείτε στιγμιότυπα από την πρώτη προπόνηση του Σαντίνο Αντίνο με τους «πράσινους» - Το μήνυμα του Αργεντινού.
Ο Σαντίνο Αντίνο φόρεσε την πράσινη φόρμα, βγήκε στο γήπεδο στο Κορωπί και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι». Ο Αργεντινός με τη γνωστή του… αέρινη κίνηση έκανε το αρχικό του βήμα στην καριέρα στον Παναθηναϊκό.
Η ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από την πρώτη προπόνηση της «αστραπής»:
Πέρα από τα στιγμιότυπα της προπόνησης, ο Σαντίνο Αντίνο έκανε δημοσίευση για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Περήφανος που είμαι μέρος αυτού του σπουδαίου κλαμπ. Πάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για τους στόχους».
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUEΠαναθηναϊκός: Μπήκε κι ο Αντίνο – Πρώτη προπόνηση για τον Αργεντινό
Παναθηναϊκός: Μπήκε κι ο Αντίνο – Πρώτη προπόνηση για τον Αργεντινό
SUPER LEAGUEΠαναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο
Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο
EUROPA LEAGUEΕυropa League: «Τρέλανε» κόσμο η γκολάρα του Ζαρουρί (vid)