Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 22:31
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)

Δείτε στιγμιότυπα από την πρώτη προπόνηση του Σαντίνο Αντίνο με τους «πράσινους» - Το μήνυμα του Αργεντινού.

Ο Σαντίνο Αντίνο φόρεσε την πράσινη φόρμα, βγήκε στο γήπεδο στο Κορωπί και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι». Ο Αργεντινός με τη γνωστή του… αέρινη κίνηση έκανε το αρχικό του βήμα στην καριέρα στον Παναθηναϊκό.

Η ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από την πρώτη προπόνηση της «αστραπής»:

Πέρα από τα στιγμιότυπα της προπόνησης, ο Σαντίνο Αντίνο έκανε δημοσίευση για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Περήφανος που είμαι μέρος αυτού του σπουδαίου κλαμπ. Πάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για τους στόχους».

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μπήκε κι ο Αντίνο – Πρώτη προπόνηση για τον Αργεντινό

Παναθηναϊκός: Μπήκε κι ο Αντίνο – Πρώτη προπόνηση για τον Αργεντινό
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο

Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο
EUROPA LEAGUE

Ευropa League: «Τρέλανε» κόσμο η γκολάρα του Ζαρουρί (vid)

Ευropa League: «Τρέλανε» κόσμο η γκολάρα του Ζαρουρί (vid)

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ
2 λεπτά πριν Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ
ΣΠΟΡ
Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
38 λεπτά πριν Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
ΣΠΟΡ
Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο
46 λεπτά πριν Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)
1 ώρα πριν Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved