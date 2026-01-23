Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Φενερμπαχτσέ πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 16η
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 22:06
EUROLEAGUE

Η Φενερμπαχτσέ πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 16η

Οι Τούρκοι έφτασαν στις 16 νίκες μετά το εύκολο 84-71 επί της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη.

Μία ακόμη νίκη για την Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι «κλείνουν» τη διπλή εβδομάδα με ισάριθμες νίκες. Μετά την Βίρτους στην Μπολόνια, επικράτησαν και επί της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη. Με τελικό σκορ 84-71.

Αυτή ήταν η 16η επικράτηση των πρωταθλητών Ευρώπης. Για ένα ημίχρονο τα βρήκαν… σκούρα, όμως στην 3η περίοδο με σκορ 27-12 ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Φτάνοντας στο +19 του 30’.

Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ
2 λεπτά πριν Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ
ΣΠΟΡ
Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
38 λεπτά πριν Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
ΣΠΟΡ
Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο
46 λεπτά πριν Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)
1 ώρα πριν Οι πρώτες κινήσεις του Αντίνο με το «τριφύλλι» στο στήθος (Video)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved