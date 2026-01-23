Παναθηναϊκός: Μπήκε κι ο Αντίνο – Πρώτη προπόνηση για τον Αργεντινό

Onsports Team

Ο νεαρός άσος γυμνάστηκε για πρώτη φορά με τα «πράσινα», στην προπόνηση που έγινε στο Κορωπί – Εκτός ξανά ο Τζούρισιτς.

Ο Σαντίνο Αντίνο ανακοινώθηκε απ’ τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη. Μία μέρα μετά, ήρθε η ώρα να προπονηθεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα. Ο νεαρός άσος από την Αργεντινή, φόρεσε την φόρμα του «τριφυλλιού» και δούλεψε υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Κάπως έτσι άρχισε η προετοιμασία για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη Βουδαπέστη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Θεραπεία ακολούθησε και πάλι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, όπως φυσικά και ο Σίριλ Ντέσερς.