Χάντμπολ γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΠΑΟΚ - Πρώτος τίτλος στα 100 χρόνια του συλλόγου

Με κορυφαία την Τσικνάκη και πρώτη σκόρερ την Τροχίδου, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αναγέννηση στην Άρτα με 26-18 και κατέκτησε το κύπελλο χάντμπολ γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε για όγδοη φορά στην ιστορία του το Κύπελλο χάντμπολ γυναικών, καθώς επικράτησε της Αναγέννησης Άρτας με 26-18 (ημίχρονο 15-11) στον τελικό του φάιναλ φορ, το οποίο διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κωστακιών, στην Άρτα.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» επέστρεψε στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το 2024, ενώ είναι πλέον μόνος δεύτερος στη λίστα των ομάδων με τους περισσότερους τίτλους στο Κύπελλο γυναικών, καθώς «συγκατοικούσε» μέχρι πρότινος με τη ΓΕ Βέροιας και τη Νέα Ιωνία που έχουν από επτά τρόπαια στο θεσμό.

Οι «ασπρόμαυρες» έχουν κατακτήσει ακόμη το Κύπελλο το 2014, το 2016, το 2019, το 2020, το 2021, το 2022 και το 2024, ενώ σε λίγες εβδομάδες ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια «ζωής», καθώς ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926.

Ουσιαστικά είναι ο πρώτος τίτλος που κατακτά ο σύλλογος στο ιστορικό 100ό έτος της ιστορίας του.