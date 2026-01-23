Ομάδες

Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 23:05
ΣΠΟΡ

Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο

Η Αστερομάτα και η Κλαυδία έφτασαν μέχρι την Κίνα και συγκεκριμένα στο Πεκίνο, σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ κι όχι από Ελληνίδα αθλήτρια!

Η Αν Σιανγκγί, μια 19χρονη αθλήτρια από την Κίνα επέλεξε το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, ώστε να παρουσιάσει το πρόγραμμά της στο πρωτάθλημα «Four Continents Figure Skating Championship», δηλαδή στο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων.

Η ίδια παρουσίασε ένα σύντομο, κομψό και τεχνικά απαιτητικό πρόγραμμα υπό τους ήχους της «Αστερομάτας» και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στο τέλος του προγράμματός της η Αν Σιανγκγί βαθμολογήθηκε και συγκέντρωσε 49,77 βαθμούς καταλαμβάνοντας τη 16η θέση στο short program και συνολικά πήρε την 12η θέση, με συνολική βαθμολογία 140,66 βαθμούς.

Δείτε το υπέροχο πρόγραμμα:



