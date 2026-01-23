Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ

Onsports Team

Η αποστολή της ομάδας της Τρίπολης για την αναμέτρηση με την Ένωση.

Ενισχυμένος με τον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη θα υποδεχθεί ο Asteras Aktor το βράδυ του Σαββάτου (24/1, 19:00) την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της αρκαδικής ομάδας, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή απ’ τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος ετοιμάζεται αντίστοιχα για τη δική του «πρώτη» παρουσία στην τρίτη θητεία του στον πάγκο του Αστέρα.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα για τον αγώνα με την ΑΕΚ: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Τζανδάρης, Έντερ, Μπουλούλης, Μούμο, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού και Μακέντα.