Σεβίλλη: Επικός Αλμέιδα σε δημοσιογράφους - «Από αύριο δεν ξαναμπαίνετε»
Ο Ματίας Αλμέιδα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν χάνει το χιούμορ και τη θετική του διάθεση.
Η Σεβίλλη διανύει μια από τις δυσκολότερες φάσεις της σεζόν, έχοντας τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στη La Liga. Παρόλα αυτά, ο «Πελάδο» εμφανίστηκε ευδιάθετος απέναντι στους εκπροσώπους του Τύπου, δείχνοντας πως προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά την ένταση και να μεταφέρει αισιοδοξία.
Ο Αλμέιδα μίλησε με σεβασμό για τον τεχνικό της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, ενώ υπογράμμισε ότι η Σεβίλλη χρειάζεται ενότητα για να ξεπεράσει την αγωνιστική κρίση που τη συνοδεύει τις τελευταίες εβδομάδες.
Η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης δεν άργησε να έρθει. Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα Τύπου, ο Αλμέιδα απευθύνθηκε χαμογελαστός στους δημοσιογράφους και τους ρώτησε: «Ποιοι από εσάς υποστηρίζουν τη Μπέτις;»
Μερικά χέρια σηκώθηκαν αυθόρμητα, με τον Αργεντινό να απαντά αστειευόμενος: «Από αύριο, κανείς από εσάς δεν θα μπαίνει εδώ μέσα!». Η ατάκα του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα στην αίθουσα, με το στιγμιότυπο να κάνει αμέσως τον γύρο των social media και να συζητείται ευρέως από τους φιλάθλους.
? El MOMENTAZO de ALMEYDA al terminar la rueda de prensa:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 28, 2025
❓ "¿Quién hay del BETIS?"
? "A partir de mañana... no entran más". pic.twitter.com/GJwy3tn1zC