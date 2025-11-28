Ομάδες

Σεβίλλη: Επικός Αλμέιδα σε δημοσιογράφους - «Από αύριο δεν ξαναμπαίνετε»
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 18:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπέτις / Σεβίλλη

Σεβίλλη: Επικός Αλμέιδα σε δημοσιογράφους - «Από αύριο δεν ξαναμπαίνετε»

Ο Ματίας Αλμέιδα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν χάνει το χιούμορ και τη θετική του διάθεση.

Η Σεβίλλη διανύει μια από τις δυσκολότερες φάσεις της σεζόν, έχοντας τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στη La Liga. Παρόλα αυτά, ο «Πελάδο» εμφανίστηκε ευδιάθετος απέναντι στους εκπροσώπους του Τύπου, δείχνοντας πως προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά την ένταση και να μεταφέρει αισιοδοξία.

Ο Αλμέιδα μίλησε με σεβασμό για τον τεχνικό της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, ενώ υπογράμμισε ότι η Σεβίλλη χρειάζεται ενότητα για να ξεπεράσει την αγωνιστική κρίση που τη συνοδεύει τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης δεν άργησε να έρθει. Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα Τύπου, ο Αλμέιδα απευθύνθηκε χαμογελαστός στους δημοσιογράφους και τους ρώτησε: «Ποιοι από εσάς υποστηρίζουν τη Μπέτις;»

Μερικά χέρια σηκώθηκαν αυθόρμητα, με τον Αργεντινό να απαντά αστειευόμενος: «Από αύριο, κανείς από εσάς δεν θα μπαίνει εδώ μέσα!». Η ατάκα του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα στην αίθουσα, με το στιγμιότυπο να κάνει αμέσως τον γύρο των social media και να συζητείται ευρέως από τους φιλάθλους.



