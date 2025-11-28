Κωνσταντίνος Καρέτσας: Στους κορυφαίους παίκτες που εξετάζονται για μεταγραφή

Eurokinissi

Onsports Team

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι εμφανίσεις του με τη Γκενκ και την Εθνική Ελλάδας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της Ευρώπης και, όπως όλα δείχνουν, το 2026 θα είναι μία χρονιά - σταθμός για την καριέρα του. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το έγκριτο «The Athletic» τον συμπεριέλαβε στη λίστα του με τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τη μεταγραφική αγορά.

Ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου

Στην ειδική ενότητα «Transfer Radar», το «The Athletic» παρουσιάζει ποδοσφαιριστές που προβλέπεται να πρωταγωνιστήσουν στα μεταγραφικά παζάρια των επόμενων ετών. Ανάμεσα σε αστέρια παγκόσμιας κλάσης, όπως οι Βινίσιους Τζούνιορ, Μπουκάγιο Σάκα, Ιμπραχίμα Κονατέ και Χάρι Κέιν, φιγουράρει και το όνομα του 18χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Η παρουσία του σε μια τόσο εκλεκτή λίστα αποτελεί τεράστια αναγνώριση και αποδεικνύει ότι ο Καρέτσας δεν είναι απλώς ένα ανερχόμενο ταλέντο, αλλά ένας παίκτης με προοπτική να φτάσει στην κορυφή.

Welcome to The Athletic’s 2026 Transfer Radar.



This is your ultimate guide to the players who will be on lists across recruitment departments in January and next summer.



This does not mean they will definitely move or are even likely to — just that other teams will be keeping… pic.twitter.com/i6xm9I4hZZ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 28, 2025

Το προφίλ που εντυπωσιάζει την Ευρώπη

Το δημοσίευμα στέκεται ιδιαίτερα στις τεχνικές αρετές του Καρέτσα. Η εξαιρετική του ντρίμπλα, η άνεσή του στη δημιουργία φάσεων και η ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι σε υψηλή ταχύτητα τον έχουν ήδη τοποθετήσει στο στόχαστρο κορυφαίων συλλόγων από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη Γκενκ έχει εξελιχθεί σε παίκτη-κλειδί, ενώ και με τη γαλανόλευκη έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, δείχνοντας πως μπορεί να γίνει ο νέος ηγέτης της επόμενης ημέρας της εθνικής ομάδας.

Η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του… θέμα χρόνου

Με βάση την εξέλιξή του, θεωρείται δεδομένο πως οι επόμενοι μήνες και χρόνια θα καθορίσουν το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Οι παραστάσεις του, το ταλέντο του και η διεθνής αναγνώριση που λαμβάνει δείχνουν ότι ο Καρέτσας δεν θα αργήσει να βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών μεταγραφικών συζητήσεων.