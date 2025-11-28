Bullying ποδοσφαιριστή της Γκόου Αχεντ Ιγκλς κατά συναδέρφου του – Αποδοκιμάστηκε και απολογήθηκε

Onsports Team

Ο Εντβάρντσεν της ολλανδικής ομάδας ειρωνεύτηκε γενετική δυσπλασία του παίκτη της Στουτγάρδης, Στίλερ, με την κοινή γνώμη να αντιδρά έντονα εναντίον του.

Γενική κατακραυγή έχει γνωρίσει ο Βίκτορ Εντβάρντσεν. Ο ποδοσφαιριστής της Γκόου Αχεντ Ιγκλς, είχε απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε συναθλητή του στο ματς του Europa League με τη Στουτγάρδη. Ουσιαστικά έκανε bullying στον άσο της γερμανικής ομάδας, Άντζελο Στίλερ.

Ο παίκτης της κυπελλούχου Ολλανδίας, είχε διαμάχη με τον αντίπαλό του μέσα στο ματς και αντέδρασε με ειρωνικές χειρονομίες αναφορικά με δυσπλασία που έχει στη μύτη και τα χείλη ο Στίλερ.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί σύγκρουση καθώς οι συμπαίκτες του μέσου της Στουτγάρδης έσπευσαν να τον υπερασπιστούν. Ο διαιτητής έβγαλε από μία κίτρινη κάρτα στους δύο παίκτες.

Αμέσως ο Δανός παίκτης που ήταν ο θύτης στη συγκεκριμένη περίπτωση, έγινε viral στα social media. Με τους φιλάθλους να αντιδρούν έντονα εναντίον του, αναφορικά με την συμπεριφορά του.

??| Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart’s Angelo Stiller with a derogatory nose gesture.



After the match, Edvardsen said it was an adrenaline reaction and confirmed he hadn’t apologized and wasn’t sure he would. ?



pic.twitter.com/1sp3BrIeT0 — CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2025 Η Γκόου Αχεντ Ιγκλς τον τιμώρησε με 500 ευρώ πρόστιμο για τη συμπεριφορά του αυτή, ενώ ο ίδιος θέλησε να απολογηθεί αναφέροντας:

«Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα».