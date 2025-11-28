Μεταγραφές: «Μονομαχία» Γαλατασαράι με Τορίνο για Ικάρντι

Onsports Team

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για το μέλλον του Μάουρο Ικάρντι, με την Τορίνο να επιχειρεί την επιστροφή του Αργεντινού επιθετικού στη Serie A, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Tuttosport». Την ίδια στιγμή, η Γαλατασαράι δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο για να τον κρατήσει στην Κωνσταντινούπολη.

Στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων

Παρά την δύσκολη σεζόν 2024-2025 λόγω τραυματισμών, ο 32χρονος Ικάρντι παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά γρανάζια της Γαλατασαράι, έχοντας σημειώσει 61 γκολ σε 87 εμφανίσεις με τη φανέλα της. Ωστόσο, με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της χρονιάς, ο ίδιος εξετάζει σοβαρά την προοπτική να αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Η Τορίνο βλέπει στο πρόσωπό του τον επιθετικό που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην επίθεση της ομάδας. Θέλει να τον φέρει πίσω σε ένα πρωτάθλημα όπου ο Ικάρντι έχει ήδη αφήσει έντονο το στίγμα του, με μεγάλες σεζόν σε Σαμπντόρια και Ίντερ.

Η αντεπίθεση της Γαλατασαράι

Από την άλλη, η τουρκική ομάδα δεν σκοπεύει να τον χάσει. Ήδη έχει καταθέσει πρόταση για νέο διετές συμβόλαιο, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή του. Άλλωστε, τη σεζόν 2023-2024 ο Ικάρντι ήταν απόλυτα καθοριστικός στο πρωτάθλημα, με 32 γκολ και 11 ασίστ σε 32 αγώνες, οδηγώντας τη Γαλατασαράι στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ικάρντι αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023 έναντι 10 εκατ. ευρώ, με ετήσιες αποδοχές περίπου 6 εκατ. ευρώ καθαρά, ποσά που καθιστούν τη μεταγραφή του ιδιαίτερα απαιτητική για την Τορίνο, αλλά όχι απαγορευτική.