Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία και το μυαλό στην ΑΕΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ ρίχνει τους τόνους μετά την νίκη επί της Στουρμ Γκρατς και προετοιμάζει τους "πράσινους" για τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Μία ημέρα μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις, μιας και οι υποχρεώσεις είναι συνεχείς και δεν επιτρέπουν εφυσυχασμό.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπορστά του το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο "Απόστολος Νικολαίδης", όπου οι "πράσινοι" θέλουν την νίκη για να μη χάσουν έξτρα βαθμούς στη "μάχη" του πρωταθλήματος.

Οι βασικοί του χτεσινού αγώνα έκαναν αποθεραπεία, ενώ ατομικό έκαναν οι Πελίστρι και Ρενάτο και θεραπεία οι Λαφόν και Κυριακόπουλος.