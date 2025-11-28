Ομάδες

Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία και το μυαλό στην ΑΕΚ
Οnsports Τeam 28 Νοεμβρίου 2025, 14:29
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ ρίχνει τους τόνους μετά την νίκη επί της Στουρμ Γκρατς και προετοιμάζει τους "πράσινους" για τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Μία ημέρα μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις, μιας και οι υποχρεώσεις είναι συνεχείς και δεν επιτρέπουν εφυσυχασμό. 

Ο Παναθηναϊκός έχει μπορστά του το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο "Απόστολος Νικολαίδης", όπου οι "πράσινοι" θέλουν την νίκη για να μη χάσουν έξτρα βαθμούς στη "μάχη" του πρωταθλήματος. 

Οι βασικοί του χτεσινού αγώνα έκαναν αποθεραπεία, ενώ ατομικό έκαναν οι Πελίστρι και Ρενάτο και θεραπεία οι Λαφόν και Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
 
«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν».


