Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Το video που έγινε viral - Πώς καθαρίζεται μια ράμπα σκι
Οnsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 07:42
Οι αφανείς ήρωες των Ολυμπιακών Αγώνων της Κορτίνα

Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Κορτίνα της Ιταλίας έχουν ξεκινήσει και τα βλέμματα των φίλων των χειμερινών σπορ είναι στραμμένα εκεί.

Ωστόσο, ένα βίντεο τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral και δεν αφορά αθλητές αλλά τους εθελοντές!

Στο συγκεκριμένο βίντεο, όπως θα δείτε, οι εθελοντές καθαρίζουν την πίστα που είναι για τα άλματα με απόλυτο συγχρονισμό και με συσκευές που μοιάζουν σαν... στεγνωτήρες, ώστε η διαδρομή να είναι άψογη.

Δείτε το video:



