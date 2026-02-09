Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

AP Photo/Matt Slocum

Οnsports Team

Οι Σίχοκς, με άμυνα από «ατσάλι», επικράτησαν των Πάτριοτς με 29-13 και κατέκτησαν το φετινό Super Bowl, το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου από το Σιάτλ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της κορυφαίας αθλητικής βραδιάς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 110 εκατομμύρια τηλεθεατές, ήταν ο Κένεθ Γουόκερ.

Ο αστέρας των Σίχοκς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 135 γιάρδες στο έδαφος, και αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζέισον Μάγιερς, ο οποίος ευστόχησε και στις πέντε προσπάθειες για field goal, καταρρίπτοντας σχετικό ρεκόρ.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS ? pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Το Σιάτλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με συνολικό ρεκόρ 17-3, ενώ οι Πάτριοτς έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν το έβδομο Super Bowl της ιστορίας τους.

Οι ομάδες με τους περισσότερους τίτλους:

6: Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, Πίτσμπουρ Στίλερς

5: Ντάλας Κάουμποϊς, Σαν Φρανσίσκο 49ερς

4: Νιου Γιορκ Τζάιαντς, Γκριν Μπέι Πάκερς

3: Κάνσας Τσιφς, Ουάσινγκτον Κομάντερς, Ντένβερ Μπρόνκος, Λας Βέγκας Ρέιντερς