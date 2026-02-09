«Τρελάθηκε» ο Λεσόρ με το διπλό στο «Καραισκάκης»

Οnsports Τeam

Ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στον Πειραιά με τον γκολ του Ταμπόρδα.

Ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει να δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που τον έχει αφήσει εκτός για περίπου ενάμιση χρόνο, παράλληλα όμως συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του.

Και όταν λέμε «ομάδας του» δεν εννοούμε μόνο τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αλλά και τον ποδοσφαιρικό, με τον Γάλλο σέντερ να πανηγυρίζει το μεγάλο διπλό του «τριφυλλιού» στον Πειραιά με το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Λεσόρ νέβασε story την ανάρτηση της επίσημης σελίδας του Παναθηναϊκού που φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, μαζί με τον Ταμπόρδα και τον Τεττέη να πανηγυρίζουν.