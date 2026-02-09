Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Τρελάθηκε» ο Λεσόρ με το διπλό στο «Καραισκάκης»
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 10:10
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

«Τρελάθηκε» ο Λεσόρ με το διπλό στο «Καραισκάκης»

Ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στον Πειραιά με τον γκολ του Ταμπόρδα.

Ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει να δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που τον έχει αφήσει εκτός για περίπου ενάμιση χρόνο, παράλληλα όμως συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του.

Και όταν λέμε «ομάδας του» δεν εννοούμε μόνο τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αλλά και τον ποδοσφαιρικό, με τον Γάλλο σέντερ να πανηγυρίζει το μεγάλο διπλό του «τριφυλλιού» στον Πειραιά με το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Λεσόρ νέβασε story την ανάρτηση της επίσημης σελίδας του Παναθηναϊκού που φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, μαζί με τον Ταμπόρδα και τον Τεττέη να πανηγυρίζουν.

0f5482f0 b672 47c2 add9 403ce7a0ba46

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Πλήγμα με Λιφ στη Μακάμπι
14 λεπτά πριν Πλήγμα με Λιφ στη Μακάμπι
SUPER LEAGUE
Καλάμπρια: «Καθαρή» η μαγνητική του Ιταλού
39 λεπτά πριν Καλάμπρια: «Καθαρή» η μαγνητική του Ιταλού
SUPER LEAGUE
Η τετράδα στο χέρι του Παναθηναϊκού
56 λεπτά πριν Η τετράδα στο χέρι του Παναθηναϊκού
EUROLEAGUE
«Η Χάποελ δίνει 10 εκατομμύρια για 2,5 χρόνια και ένα τελεσίγραφο στον Χέιζ»
56 λεπτά πριν «Η Χάποελ δίνει 10 εκατομμύρια για 2,5 χρόνια και ένα τελεσίγραφο στον Χέιζ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved