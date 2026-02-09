«Η Χάποελ δίνει 10 εκατομμύρια για 2,5 χρόνια και ένα τελεσίγραφο στον Χέιζ»

Οnsports Τeam

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει καταθέσει μια τεράστια πρόταση στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και περιμένει την απάντησή του μέσα στην ημέρα.

Το σίριαλ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβιτς συνεχίζεται με τον Αμερικανό παίκτη να θεωρείται δεδομένο πλέον πως θα επιστρέψει στη EuroLeague και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Το όνειρο του ΝΒΑ δεν κύλησε όπως θα περίμενε ο ίδιος ο παίκτης και μετά το τέλος της καριέρας του από τους Φίνιξ Σανς και την ανταλλαγή τους στους Μπακς όπου η ομάδα του Μιλγουόκι τον άφησε ελεύθερο, έβαλε για τα καλά στο μυαλό του οριστικά την επιστροφή του στη «Γηραιά» Ήπειρο.

Εκεί όπου υπήρχαν ομάδες που τον περίμεναν με ανοικτές αγκάλες και διατεθειμένες να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός που του κατέθεσε μια τεράστια οικονομική προσφορά και όπως κάνει και τώρα η Χάποελ.

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ στο Ισραήλ και συγκκεριμένα του «sport5»η Χάποελ έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας για 2,5 χρόνια έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέροντας μάλιστα πως του έχει δοθεί και τελεσίγραφο για να δώσει ο παίκτης την οριστική του απάντηση μέχρι το τέλος της ημέρας.