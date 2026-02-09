Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Πράσινη» κυριαρχία στο Φάληρο - Έξι χρόνια αήττητος σε κανονική διάρκεια

Οnsports Team

Όσα κι αν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ένα πράγμα παραμένει σταθερό στα ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου της Super League, ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται αφάνταστα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ακόμη και σε περιόδους με σαφές αγωνιστικό ή οικονομικό πλεονέκτημα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καταφέρει να επιβληθούν των «πρασίνων», με την τελευταία εντός έδρας νίκη τους να χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2020.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η επιθετική συγκομιδή του Ολυμπιακού στα μεταξύ τους παιχνίδια της regular season. Στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι Πειραιώτες έχουν πετύχει μόλις ένα γκολ, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα την υπεροχή των «πρασίνων» στο συγκεκριμένο διάστημα.

Παρά το δεδομένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να «χτίσει» ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την τελευταία εξαετία. Από τις 21 Νοεμβρίου 2020 και έπειτα, οι «πράσινοι» μετρούν δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στην έδρα του Ολυμπιακού, διατηρώντας το προβάδισμα στα μεταξύ τους παιχνίδια κανονικής διάρκειας.

Η τελευταία επιτυχία του Ολυμπιακού στο Φάληρο απέναντι στον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στις 21/11/2020, όταν επικράτησε με 1-0 για την 9η αγωνιστική της Super League. Έκτοτε, το «τριφύλλι» παραμένει αήττητο στο «Γ. Καραϊσκάκης», επιβεβαιώνοντας ότι έχει πάρει τον… αέρα του αιώνιου αντίπαλου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα στα ντέρμπι του Φαλήρου:

21/11/2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

03/10/2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0

25/02/2023: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0

22/10/2023: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (διεκόπη λόγω ρίψης κροτίδας)

26/01/2025: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1

08/02/2026: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1