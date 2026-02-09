Χάντμπολ: Ώρα τίτλου για ΑΕΚ και Ολυμπιακό/Όμιλος Ξυνή

Οnsports Τeam

ΑΕΚ και Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή «μάχονται» σήμερα το απόγευμα (09/02, 17:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο κλειστό του Καματερού για τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας.

Ώρα τίτλου για ΑΕΚ και Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή με τους δύο «μονομάχους» να «παλεύουν» σήμερα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός/όμιλος Ξυνή θα συναντηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο κλειστό του Καματερού με τις δύο ομάδες να έχουν πολλούς λόγους για να θέλουν να προσθέσουν τον τίτλο στο παλμαρέ τους.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό με πειστικό τρόπο, επικρατώντας 36-31 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στον δεύτερο ημιτελικό.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή προέρχεται από εμφατική νίκη με 35-23 απέναντι στον ΓΑΣ Κιλκίς.