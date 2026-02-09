Stoiximan Greek Basketball League: MVP ο Νέιτ Ουότσον

Οnsports Τeam

Ο Νέιτ Ουότσον αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος παίκτης για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL αναδείχθηκε ο Νέιτ Ουότσον του Πανιωνίου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε στη Γλυφάδα της Μυκόνου, τελειώνοντας τον αγώνα 22 πόντους με 2/2 βολές, 10/13 δίποντα, 12 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κερδισμένο φάουλ, τρία φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο σε 34’ και 54’’ συμμετοχής.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά, τη φετινή σεζόν, που ο Αμερικανός κερδίζει τον τίτλο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Για δεύτερη φορά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ο Νέιτ Ουότσον αναδεικνύεται StoiximanMVP of the Week!

Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ του Πανιωνίου Cosmorama Travel είχε αναδειχθεί με 34 βαθμούς στο ranking Πολυτιμότερος μετά τη νίκη της ομάδας του στην Πάτρα επί του Προμηθέα Βίκος Cola για την 15ηαγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL και ύστερα από τρεις εβδομάδες είναι ξανά ο Stoiximan MVP of the Week.

Ο Ουότσον στην εντός έδρας νίκη των «κυανέρυθρων» επί της Μυκόνου Betsson συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 18ηαγωνιστική.

Ο Αμερικανός σέντερ του Πανιωνίου Cosmorama Travel είχε 22 πόντους με 2/2 βολές, 10/13 δίποντα, 12 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κερδισμένο φάουλ, τρία φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο σε 34’ και 54’’ συμμετοχής.

Για δεύτερη σερί εβδομάδα αναδεικνύεται Πολυτιμότερος παίκτης των «κυανέρυθρων», καθώς την προηγούμενη είχαν αναδειχθεί οι Τζο Τόμασον, Τζάκσον Κρούζερ μαζί με τον Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.