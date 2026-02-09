ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Κυκλοφορούν σήμερα (9/2 10:00) τα «ασπρόμαυρα» εισιτήρια, ενόψει της κομβικής ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος .

Σήμερα (Δευτέρα, 9/2) στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Τετάρτης (11/2) μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τον αγώνα ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (09.02) στις 10:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (11.02) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €40 €5 2, 3 €30 €5 5, 6 €20 €5 4, 4Α €15 – 7, 7Α, 8 €15 €5 VIP, VIPA €150 –

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 11.02.2026 20:00.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ

Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.

Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link εδώ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.

Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.

Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ