ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Κυκλοφορούν σήμερα (9/2 10:00) τα «ασπρόμαυρα» εισιτήρια, ενόψει της κομβικής ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος .
Σήμερα (Δευτέρα, 9/2) στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Τετάρτης (11/2) μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τον αγώνα ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (09.02) στις 10:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (11.02) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€40
|€5
|2, 3
|€30
|€5
|5, 6
|€20
|€5
|4, 4Α
|€15
|–
|7, 7Α, 8
|€15
|€5
|VIP, VIPA
|€150
|–
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 11.02.2026 20:00.
Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ
- Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.
- Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link εδώ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.
- Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.
- Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.
- Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.
- Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr.