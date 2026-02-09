Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/02) - «Τανγκό θριάμβου»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 08:44
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/02) - «Τανγκό θριάμβου»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (09/02).

Το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «πράσινοι» χόρεψαν «τανγκό θριάμβου» με… εκτελεστή τον Βισέντε Ταμπόρδα, πήραν τη νίκη 1-0 και έριξαν τον Ολυμπιακό από την κορυφή.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έκανε «Πάρτι με Βάργκα και 5.000… τρελούς» στις Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού, ενώ στο «Βικελίδης» είχε «"Στάση" Αθανασιάδης για ΠΑΟΚ», μετά το 0-0 με τον Άρη.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Stoiximan Greek Basketball League: MVP ο Νέιτ Ουότσον
7 λεπτά πριν Stoiximan Greek Basketball League: MVP ο Νέιτ Ουότσον
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Πράσινη» κυριαρχία στο Φάληρο - Έξι χρόνια αήττητος σε κανονική διάρκεια
32 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Πράσινη» κυριαρχία στο Φάληρο - Έξι χρόνια αήττητος σε κανονική διάρκεια
NBA
NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
47 λεπτά πριν NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved