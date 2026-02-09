Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/02) - «Τανγκό θριάμβου»

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «πράσινοι» χόρεψαν «τανγκό θριάμβου» με… εκτελεστή τον Βισέντε Ταμπόρδα, πήραν τη νίκη 1-0 και έριξαν τον Ολυμπιακό από την κορυφή.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έκανε «Πάρτι με Βάργκα και 5.000… τρελούς» στις Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού, ενώ στο «Βικελίδης» είχε «"Στάση" Αθανασιάδης για ΠΑΟΚ», μετά το 0-0 με τον Άρη.