NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

AP Photo/Mark Stockwell

Οnsports Team

Οι Νιου Γιορκ Νικς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βοστώνη, επικρατώντας 111-89 των Σέλτικς και βάζοντας τέλος στο σερί πέντε νικών των γηπεδούχων.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ηγήθηκε των νικητών με 31 πόντους και οκτώ ασίστ, με τον Τζος Χαρτ να προσθέτει 19 πόντους. Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Χοσέ Αλβαράδο, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή του από τους Πέλικανς, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η ομάδα της Βοστώνης πλήρωσε τα καταστροφικά ποσοστά της από τα 6,75 μ. (7/41, 17,1%) και περιορίστηκε στη χαμηλότερη φετινή της επιθετική επίδοση με 89 πόντους, παρά τους 26 του Τζέιλεν Μπράουν και τους 19 του Ντέρικ Γουάιτ.

Στη Μινεσότα, οι Κλίπερς επικράτησαν με 115-96 των Τίμπεργουλβς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος σημείωσε 41 πόντους και μάζεψε οκτώ ριμπάουντ. Τζον Κόλινς και Γιανίκ Κονάν Νίντερχάουζερ πρόσθεσαν από 15 πόντους, ενώ ο Κόμπι Σάντερς είχε 10. Από πλευράς γηπεδούχων, ο Άντονι Έντουαρντς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, με τη Μινεσότα να γνωρίζει την τρίτη ήττα της στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Εύκολο βράδυ είχαν οι Χιτ στην Ουάσινγκτον, όπου συνέτριψαν τους Ουίζαρντς 132-101. Μπαμ Αντεμπάγιο και Κασπάρρας Γιακουτσιόνις σημείωσαν από 22 πόντους, με τον Νόρμαν Πάουελ να ακολουθεί με 21. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Κελέλ Γουέαρ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για τους Ουίζαρντς, ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς είχε 14 πόντους, με την ομάδα της Ουάσινγκτον να παραμένει χαμηλά στην κατάταξη της Ανατολής.

Στο Τορόντο, οι Ράπτορς επικράτησαν 122-104 των Πέισερς, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας 25 πόντους, εκ των οποίων οι 13 στην τρίτη περίοδο, μαζί με 14 ριμπάουντ και τέσσερα κοψίματα. Το επιμέρους 44-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό, με τους Ράπτορς να «σκουπίζουν» τη σειρά της κανονικής περιόδου απέναντι στην Ιντιάνα. Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι 17, ενώ για τους Πέισερς ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 18 πόντους και ο Τζέι Χαφ 15.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μπόστον Σέλτικς - Νιου Γιορκ Νικς 89-111

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μαϊάμι Χιτ 101-132

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Λος Άντζελες Κλίπερς 96-115

Τορόντο Ράπτορς - Ιντιάνα Πέισερς 122-104