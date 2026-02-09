Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοκαριστικός τραυματισμός για την θρυλική Λίντσεϊ Βον - Βίντεο

Οnsports Team

Σοκ προκάλεσε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνς που διεξάγονται στην Κορτίνα της Ιταλίας καθώς η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον τραυματίστηκε σοβαρά με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Η 41χρονη αθλήτρια, θρύλος του αθλήματος, τραυματίστηκε λίγο μετά την εκκίνηση, ουρλιάζοντας από τον πόνο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση αεροδιακομιδή.

Η πτώση της Βον σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης, προκαλώντας ανησυχία σε θεατές και συναθλητές. Η Αμερικανίδα σκιέρ αντιμετώπιζε ήδη σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, έχοντας υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού μόλις μία εβδομάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση μεταφορά με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις.

Η Λίντσεϊ Βον είχε ανακοινώσει την απόσυρσή της το 2019, όμως τον Νοέμβριο του 2024 επιβεβαίωσε την επιστροφή της στις πίστες. Η απόφασή της αυτή ήρθε μετά από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, που πραγματοποιήθηκε επτά μήνες νωρίτερα, με στόχο την ανακούφιση από τους χρόνιους πόνους που την ανάγκασαν να διακόψει προσωρινά την καριέρα της.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας της, η Βον κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010,2012) και έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατάβαση το2010. Ο πρόσφατος τραυματισμός της συνέβη σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά, στις 30 Ιανουαρίου 2026, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο τραυματισμός της Βον αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανώς να σηματοδοτήσει το τέλος της αγωνιστικής της παρουσίας στο σκι.