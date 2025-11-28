Ομάδες

Παναθηναϊκός: Εκτός με ΑΕΛ ο Τσιριβέγια
Οnsports Τeam 28 Νοεμβρίου 2025, 14:39
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Εκτός με ΑΕΛ ο Τσιριβέγια

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, θα είναι κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ και θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τη Λάρισα.

Στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες ο Πέδρο Τσιριβέγια εκτός από τον τραυματισμό που αποκόμισε, συμπλήρωσε και κάρτες με αποτέλεσμα να πρέπει να χάσει κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός είναι πανέτοιμος για τον αγώνα με την ΑΕΚ, μετά και τη χθεσινή του εμφάνιση με τη Στουρμ Γκρατς, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποφασίζει να τον αφήσει να εκτίσει την ποινή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ.



