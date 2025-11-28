Πολονάρα: «Όταν μπήκα στο γήπεδο τα πόδια μου έτρεμαν, επιτυχία που είμαι χωρίς καροτσάκι»
Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε για την επιστροφή του στα γήπεδα έστω και ως θεατής και τα συναισθήματα που τον κατέκλεισαν κατά τη διάρκεια της αποθεώσης που γνώρισε.
Ο Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε στο γήπεδο για την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και γνώρισε την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.
Ο Ιταλός άσος σε δηλώσεις του μίλησε για την παρουσία του στο γήπεδο, την τεράστια μάχη που δίνει και συγκλόνισε, δίνοντας και πάλι το καλύτερο παράδειγμα... ζωής.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Όταν μπήκα στο γήπεδο, τα πόδια μου έτρεμαν, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι, και αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία.
??'s 13th man ?#FIBAWC | @ilpupazzo33 @italbasket pic.twitter.com/gPWPKJTK3x— FIBA Basketball World Cup ? (@FIBAWC) November 27, 2025