Πολονάρα: «Όταν μπήκα στο γήπεδο τα πόδια μου έτρεμαν, επιτυχία που είμαι χωρίς καροτσάκι»

Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε για την επιστροφή του στα γήπεδα έστω και ως θεατής και τα συναισθήματα που τον κατέκλεισαν κατά τη διάρκεια της αποθεώσης που γνώρισε.

Ο Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε στο γήπεδο για την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και γνώρισε την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Ο Ιταλός άσος σε δηλώσεις του μίλησε για την παρουσία του στο γήπεδο, την τεράστια μάχη που δίνει και συγκλόνισε, δίνοντας και πάλι το καλύτερο παράδειγμα... ζωής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν μπήκα στο γήπεδο, τα πόδια μου έτρεμαν, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι, και αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία.

Νιώθω απίστευτα τυχερός που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παρόλο που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί τους το καλοκαίρι. Αν αυτοί οι παίκτες βρίσκονται εδώ σήμερα, είναι επειδή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν».