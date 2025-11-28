Onsports Team

Στα κανάλια COSMOTE SPORT η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Πλούσιο αθλητικό θέαμα έρχεται την εβδομάδα 28/11-4/12 στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 30/11 θα διεξαχθεί το «αθηναϊκό ντέρμπι» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (21:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς και το «Derby del Sole» ανάμεσα στις δύο πρωτοπόρες της Serie A, Ρόμα και Νάπολι (21:45, COSMOTE SPORT 2HD). Από το πρόγραμμα της COSMOTE TV ξεχωρίζει και ο μεγάλος τελικός του Copa Libertadores, με τον βραζιλιάνικο «εμφύλιο» ανάμεσα σε Παλμέιρας και Φλαμένγκο (29/11, 23:00, COSMOTE SPORT 3HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Η COSMOTE TV θα μεταδώσει, επίσης, τα ματς ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ (29/11, 17:30, COSMOTE SPORT 2HD & START), Κηφισιά-Πανσερραϊκός (29/11, 19:30, COSMOTE SPORT 1HD) και Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (30/11, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το τριήμερο 2-4/12 θα διεξαχθεί και η 4η αγωνιστική της League Phase του Κύπελλού Ελλάδας Betsson με τους αγώνες Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (3/12, 13:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), ΑΕΚ-ΟΦΗ (3/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD), Παναθηναϊκός-Κηφισιά (3/12, 19:30, COSMOTE SPORT 2HD) και Άρης-ΠΑΟΚ (3/12, 21:30, COSMOTE SPORT 1HD) να ξεχωρίζουν.

Το μπασκετικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει 6 ματς από το ΝΒΑ, μεταξύ των οποίων, τα παιχνίδια Τίμπεργουλβς-Σέλτικς (30/11, 00:00, COSMOTE SPORT 4HD), Τζαζ-Ρόκετς (30/11, 22:00, COSMOTE SPORT 4HD), Καβαλίερς-Σέλτικς (1/12, 01:00, COSMOTE SPORT 4HD), Λέικερς-Σανς (2/12, 05:00, COSMOTE SPORT 4HD), Σέλτικς- Νικς (3/12, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Μπακς- Πίστονς (4/12, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD & START).

Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους τον τελευταίο αγώνα του WRC για το 2025, ο οποίος διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Όλη η δράση του διήμερου 28-29/11 θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5HD.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Άρης-ΑΕΛ Novibet (29/11, 19:30), Ατρόμητος-Αsteras Aktor (30/11, 17:00) και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (30/11, 19.00), για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Tσέλσι-Άρσεναλ (30/11, 18:30), Κρίσταλ Πάλας-Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ (30/11, 14:00), Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (30/11, 16:05), Λίβερπουλ-Σάντερλαντ (3/12, 22:15), Χιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (30/11, 22:00), Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (2/12, 22:00), Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης (3/12, 22:00) και Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ (29/11, 19:30).

Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει με τη Βαλένθια (5/12, 21:15). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Άρης Betsson-Κλουζ Ναπόκα (4/12, 20:00) και Μπεσίκτας-Πανιώνιος Cosmorama Travel (5/12, 19:00)

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 28/11-4/12 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (12η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ» (Σάββατο 29/11, 17:00, COSMOTE SPORT 2HD & START)

ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ (Σάββατο 29/11, 17:30, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Πανσερραϊκός» (Σάββατο 29/11, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Κηφισιά-Πανσερραϊκός (Σάββατο 29/11, 19:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Ολυμπιακός» (Κυριακή 30/11, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (Κυριακή 30/11, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 30/11, 19:10, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (Κυριακή 30/11, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 30/11, 23:15, COSMOTE SPORT 1HD)



Κύπελλο Ελλάδας Betsson (League Phase, 4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD)

Βόλος ΝΠΣ-Αιγάλεω (Τρίτη 02/12, 19:00)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (Τετάρτη 03/12, 13:00, & START)

Μαρκό-Λεβαδειακός (Τετάρτη 03/12, 15:00, COSMOTE SPORT 2HD)

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (Τετάρτη 03/12, 16:00, COSMOTE SPORT 3HD)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (Τετάρτη 03/12, 17:30)

Παναθηναϊκός-Κηφισιά (Τετάρτη 03/12, 19:30, COSMOTE SPORT 2HD)

Άρης-ΠΑΟΚ (Τετάρτη 03/12, 21:30)

Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου» (Τετάρτη 03/12, 23:45)

Ηρακλής-Παναιτωλικός (Πέμπτη 04/12, 17:00)



Serie A (13η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD)

Κόμο-Σασουόλο (Παρασκευή 28/11, 21:45)

Πάρμα-Ουντινέζε (Σάββατο 29/11, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Τζένοα-Ελλάς Βερόνα (Σάββατο 29/11, 16:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Γιουβέντους-Κάλιαρι (Σάββατο 29/11, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Μίλαν-Λάτσιο (Σάββατο 29/11, 21:45, & 4K)

Λέτσε-Τορίνο (Κυριακή 30/11, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Πίζα-Ίντερ (Κυριακή 30/11, 16:00)

Αταλάντα-Φιορεντίνα (Κυριακή 30/11, 19:00, & START)

Ρόμα-Νάπολι (Κυριακή 30/11, 21:45)

Μπολόνια-Κρεμονέζε (Δευτέρα 01/12, 21:45)



Liga Portugal Betclic (12η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Βιτόρια Γκιμαράες-Άβες (Παρασκευή 28/11, 22:15)

Νασιονάλ-Μπενφίκα (Σάββατο 29/11, 20:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα (Κυριακή 30/11, 20:00)

Πόρτο-Εστορίλ (Κυριακή 30/11, 22:30)

Αρούκα-Μπράγκα (Δευτέρα 01/12, 22:15, & START)



Saudi King Cup (Προημιτελικοί)

Αλ Κολόοντ-Αλ Καλίγ (Παρασκευή 28/11, 16:50, COSMOTE SPORT 9HD)

Αλ Αχλί-Αλ Καντσία (Σάββατο 29/11, 19:30, COSMOTE SPORT 8HD)

Αλ Χιλάλ-Αλ Φατέχ (Κυριακή 30/11, 16:40, COSMOTE SPORT 9HD)

Αλ Ίτιχαντ-Αλ Σαμπάμπ (Κυριακή 30/11, 19:30, COSMOTE SPORT 8HD)



Sky Bet EFL Championship (18η Αγωνιστική)

Όξφορντ-Ίπσουιτς (Παρασκευή 28/11, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Λέστερ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Σάββατο 29/11, 14:30, COSMOTE SPORT 2HD)

Γουέστ Μπρομ-Σουόνσι (Σάββατο 29/11, 17:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μπέρμιγχαμ-Γουότφορντ (Δευτέρα 01/12, 22:00, COSMOTE SPORT 1HD)



William Hill Scottish Premiership (14η/15η Αγωνιστική)

Κιλμάρνοκ-Νταντί Γιουνάιτεντ (Σάββατο 29/11, 19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Χιμπέρνιαν-Σέλτικ (Κυριακή 30/11, 14:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νταντί Γιουνάιτεντ-Ρέιντζερς (Τετάρτη 03/12, 21:45, COSMOTE SPORT 3HD)



Cyprus League by Stoiximan (12η Αγωνιστική)

Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ (Σάββατο 29/11, 19:00, COSMOTE SPORT 4HD)



Copa Libertadores (Τελικός)

Παλμέιρας-Φλαμένγκο (Σάββατο 29/11, 23:00, COSMOTE SPORT 3HD)

MΠΑΣΚΕΤ

NBA (Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD)

Mινεσότα Τίμπεργουλβς-Μπόστον Σέλτικς (Κυριακή 30/11, 00:00)

Γιούτα Τζαζ-Χιούστον Ρόκετς (Κυριακή 30/11, 22:00)

Κλίβελαντ Καβαλίερς-Μπόστον Σέλτικς (Δευτέρα 01/12, 01:00)

Λος Άντζελες Λέικερς-Φίνιξ Σανς (Τρίτη 02/12, 05:00)

Μπόστον Σέλτικς-Νιου Γιορκ Νικς (Τετάρτη 03/12, 03:00)

Μιλγουόκι Μπακς-Ντιτρόιτ Πίστονς(Πέμπτη 04/12, 03:00 & START)

Εκπομπή «Pick ‘n Roll» (Τρίτη 02/12, 21:30)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

CEV Champions League (Φάση Ομίλων, 2η Αγωνιστική Γυναικών)

Ολυμπιακός-Εξατσίμπασι (Τρίτη 02/12, 20:00, COSMOTE SPORT 6HD & START)

NFL Regular Season (13η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Ντάλας Κάουμποϊς-Κάνσας Σίτι Τσιφς (Παρασκευή 28/11, 00:00)

Μπάλτιμορ Ρέιβενς-Σινσινάτι Μπίνγκαλς (Παρασκευή 28/11, 03:20)

Καρολάινα Πάνθερς-Λος Άντζελες Ραμς (Κυριακή 30/11, 20:00)

Πίτσμπουργκ Στίλερς-Μπάφαλο Μπιλς (Κυριακή 30/11, 23:25)

Ουάσινγκτον Κομάντερς-Ντένβερ Μπρόνκος (Δευτέρα 01/12, 03:20)

Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς-Νιου Γιορκ Τζάιαντς (Τρίτη 02/12, 03:15)



WRC Σαουδική Αραβία COSMOTE SPORT 5HD)

SS12 Alghulah 2 (Παρασκευή 28/11, 12:50)

SS13 Um Al Jerem 2 (Παρασκευή 28/11, 13:45)

SS14 Wadi Almatwi 2 (Παρασκευή 28/11, 15:00)

SS15 Thabhan 1 (Σάββατο 29/11, 08:00)

SS16 Asfan (Σάββατο 29/11, 09:20)

SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage (Σάββατο 29/11, 12:00)

Εκπομπή «Grand Prix» (Δευτέρα 01/12, 21:00, COSMOTE SPORT 5HD)



Premier Padel Tour Ακαπούλκο (COSMOTE SPORT 6HD)

Προημιτελικός Γυναικών (Σάββατο 29/11, 00:00)

Προημιτελικός Ανδρών (Σάββατο 29/11, 02:00)

Ημιτελικός Γυναικών (Κυριακή 30/11, 00:00)

Ημιτελικός Ανδρών (Κυριακή 30/11, 02:00)

Τελικός Γυναικών (Δευτέρα 01/12, 01:00)

Τελικός Ανδρών (Δευτέρα 01/12, 03:00)

ATP Challenger 50, ITC Athens Challenger (COSMOTE SPORT 6HD)

Ημιτελικός Μονού (Σάββατο 29/11, 12:00)

Ημιτελικός Μονού (Σάββατο 29/11, 14:00)

Τελικός Διπλού (Σάββατο 29/11, 16:00)

Τελικός Μονού (Κυριακή 30/11, 13:00)

DAIKIN Bundesliga Handball

Άιζεναχ-Κίελο (Παρασκευή 28/11, 21:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Λέμγκο-Φλένσμπουργκ (Πέμπτη 04/12, 20:00, COSMOTE SPORT 7HD)