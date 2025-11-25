Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Οnsports Τeam

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ : Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του ντέρμπι της Κυριακής (30/11, 21:00) εξέδωσε η «πράσινη» ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το σπουδαίο ματς με τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά το ματς της Πέμπτης (27/11, 22:00) ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τη Super League.

Στη Λεωφόρο μάλιστα, οπότε οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν μια ακόμη χαρά στον κόσμο τους, συνεχίζοντας παράλληλα την ανοδική τους πορεία.

Η ΠΑΕ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για το αθηναϊκό ντέρμπι θα κυκλοφορήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης 26/11 και φυσικά αναμένεται να εξαντληθούν πολύ γρήγορα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού :