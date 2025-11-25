Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Λεωφόρου
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 15:56
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του ντέρμπι της Κυριακής (30/11, 21:00) εξέδωσε η «πράσινη» ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το σπουδαίο ματς με τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά το ματς της Πέμπτης (27/11, 22:00) ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τη Super League.

Στη Λεωφόρο μάλιστα, οπότε οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν μια ακόμη χαρά στον κόσμο τους, συνεχίζοντας παράλληλα την ανοδική τους πορεία.

Η ΠΑΕ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για το αθηναϊκό ντέρμπι θα κυκλοφορήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης 26/11 και φυσικά αναμένεται να εξαντληθούν πολύ γρήγορα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (30/11, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 26/11 στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή
6/7 25 €
1B/5C/8B/12B 45 €
1A/12A/8A/5B 50 €
5A/9/11 80 €
2 100 €
10 130 €
VIP 300 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNETΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

  • Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.
  • Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

  • Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.
  • Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.
  • Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».

