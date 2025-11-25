Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε διαιτητή μετά από αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Οnsports Τeam

Ο δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε με τη σύλληψή του να είναι θέμα χρόνου

Άγρια επίθεση δέχτηκε διαιτητής στη Θεσσαλονίκη έπειτα από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) στην περιοχή της Σουρωτής μετά τη λήξη του αγώνα Ορφέας Σουρωτής – Αετός Βασιλικών.

Κατά την αποχώρηση του βοηθού διαιτητή από το γήπεδο άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα τον πλησίασε και του έκλεισε τον δρόμο. Ακολούθως κατέβηκε από τη μηχανη και τον γρονθοκόπησε με μανία. Από την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο διαιτητής κατέληξε με σπασμένη γνάθο.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές καιξεκίνησε άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Μακεδονίας και η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΜ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στο θύμα της επίθεσης και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.