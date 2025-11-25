Ομάδες

ΑΕΚ: Η ιστορική «πρώτη» της Κ19 στο Σεραφείδειο – Τράβηξε τα βλέμματα ο Καραργύρης (βίντεο)
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 17:33
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Η ιστορική «πρώτη» της Κ19 στο Σεραφείδειο – Τράβηξε τα βλέμματα ο Καραργύρης (βίντεο)

Η Κ19 της ΑΕΚ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Σεραφείδειο και συνδύασε το ιστορικό παιχνίδι της με νίκη επί του Άρη, έχοντας πρωταγωνιστή τον Ζώη Καραργύρη.

Τα παιδιά της «κιτρινόμαυρης» Κ19 είχαν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς αγωνίστηκαν μπροστά σε εκατοντάδες φίλους της «Ένωσης».

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όσα έγιναν σε «μια πολύ ξεχωριστή Κυριακή στο Σεραφείδειο».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Βασίλη Βούζα, η οποία επικράτησε με 3-1, ήταν ο Ζώης Καραργύρης, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ κι έδωσε μια ασίστ.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ

 

Μια πολύ ξεχωριστή Κυριακή στο Σεραφείδειο | AEK F.C.



