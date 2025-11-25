ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Λάζαρος Ρότα παραμένει «κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2030

ΑΕΚ και Λάζαρος Ρότα θα συνεχίσουν την κοινή πορεία τους, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Η «Ένωση» ήταν σε διαπραγματεύσεις με τον Έλληνα αμυντικό, με τις δύο πλευρές να δίνουν τελικά τα χέρια.

Ο Ρότα είναι από τους ποδοσφαιριστές που φέτος έχουν σταθερά καλή παρουσία… Με τα λάθη του, φυσικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι επί της ουσίας παίζει μόνος του τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο 28χρονος δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα στη θέση του δεξιού μπακ, το θέμα έχει να κάνει με την απουσία ενός παίκτη που τουλάχιστον θα του προσφέρει ανταγωνισμό, καθώς ο Οντουμπάτζο, ουσιαστικά, είναι σαν να μην υπάρχει για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Στην ΑΕΚ ζύγισαν τα πράγματα και κινήθηκαν με μεθοδικότητα, επεκτείνοντας το συμβόλαιο του Ρότα, με τη συμφωνία να επισημοποιείται το απόγευμα της Τρίτης (25/11).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!»