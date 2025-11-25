Ομάδες

Champions League: Με πίστα σκι μοιάζει το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ ώρες πριν το ματς με Γιουβέντους
Instagram / Juventus FC
Onsports Team 25 Νοεμβρίου 2025, 19:51
CHAMPIONS LEAGUE / Γιουβέντους / Μπόντο / Γκλιμτ

Champions League: Με πίστα σκι μοιάζει το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ ώρες πριν το ματς με Γιουβέντους

Με πίστα χιονοδρομικού κέντρου μοιάζει το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα της Τρίτης (25/11) με την Γιουβέντους για το Champions League.

Η έντονη χιονόπτωση που πλήττει τη Νορβηγία τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και στο γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ. Η ομάδα της Eliteserien υποδέχεται τοπ βράδυ της Τρίτης (25/11) στις 22:00 την Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σύμφωνα με τις εικόνες που έρχονται από το Μπόντο, το στάδιο «Άσπμιρα» έχει καλυφθεί με χιόνι και μάλιστα σε μερικά ρεπορτάζ, οι δημοσιογράφοι έχουν φορέσει τα πέδιλα του σκι για να δείξουν το πρόβλημα που υπάρχει στο γήπεδο της Γκλιμτ.

Τις τελευταίες ώρες, οι άνθρωποι του σταδίου στη Νορβηγία έχουν ξεκινήσει έντονες εργασίες, ούτως ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν το χιόνι από τον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν ευδιάκριτες τις γραμμές στις περιοχές και τα πλάγια.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


